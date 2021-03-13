Ekmek bahanesiyle kısıtlamayı ihlal ettiler, ilçede ekmek satışı yasaklandı

Türkiye'nin koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar "ekmek almaya gidiyorum" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edince, ilçede fırınlar için yeni bir karar alındı. Bu kapsamda Keşan'daki fırınlar yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek çıkarmayacak.

TÜRKİYE 13.03.2021, 17:30
Ekmek bahanesiyle kısıtlamayı ihlal ettiler, ilçede ekmek satışı yasaklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü vatandaşların bahanesinin azaltılması için fırınların yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek üretmemesi kararı aldı.

"ÇIKIYOR ELİNE 2 EKMEK ALIYOR, BÜTÜN KEŞAN'I GEZİYOR"

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların 'ekmek almaya çıktım' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edip, gezdiğini belirterek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 ve 21 Mart tarihlerinde fırınların ekmek üretmemesi karar aldı. Yani iki pazar fırınlarımız kapalı olacak. Tabi bunun bir sebebi var. Geçen haftaki kontrollerde polisin çevirdiği 37 kişi evine uzak olduğu halde fırına ekmek almaya gittiğini söylemiş. Kısıtlama gereği herkes kendi bölgesinde, mahallesinde en yakın fırından veya marketten alışveriş yapması lazım. Bu suistimal ediliyor. Adam çıkıyor eline iki ekmek alıyor, bütün Keşan'ı geziyor. Durum böyle olunca da bize sordular ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da böyle bir karar aldı" dedi.

"HERKESİN KURALLARA UYMASI LAZIM"

Vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Gevrek, "Sağlıktan öte bir şey yok. Sektör bakımından da herkesin işleri düştü. 12 aydır kapalı olan iş yerleri var. O insanların giderleri var, geçindirecekleri bir aileleri var. Hayat bir yandan devam ediyor. Bu nedenle insanların geçinmesi lazım. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması lazım. Biz kurallara uyarsak daha çabuk geçecek. Biz kurallara uymazsak yöneticiler yaptırımları daha fazla uygulayacak. Herkes ekmeğini cumartesi gününden alsın ve Pazar günü de kısıtlamaya uysun" diye konuştu.

"EKMEK ALINIP ÇARŞI GEZİLİRSE HASTALIĞIN YAYILMASI NORMALDİR"

Ekmek almaya gelen İsmail Bilgin de, uygulamanın faydalı olacağını dile getirerek, "Bu hastalığın yayılmasına karşı yararlı olabilir. En yakın yerden ekmek alınıp, eve dönülmelidir. Ekmek alınıp çarşı gezilirse hastalığın yayılması normaldir" ifadelerini kullandı.

KÖYLERE SEYYAR SATICI GİREMEYECEK

Öte yandan çay ocaklarının kapalı olduğu ilçede Hıfzıssıhha Kurulu kararınca pastane, börekçi ve akaryakıt istasyonlarında çay satışı yasaklandı. Kurul, köylere seyyar satıcı girişlerinin de durdurulması kararı aldı.

#ekmek #kovid #kısıtlama #Ceza #ihlal
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 13 Mart 2021
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:47
İkindi 16:07
Akşam 18:44
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 28 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 28 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 29 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 25 41
9. Bandırmaspor 26 35
10. Bursaspor 25 34
11. Ümraniye 25 34
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 28 36
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 28 28
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Athletic Bilbao 26 33
10. Celta de Vigo 26 33
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20