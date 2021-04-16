Ekranlar sanatla renklenecek!
Bizim Yunus’tan Meraklısı için Öyle Bir Hikâye’ye, senfoniyle harmanlanmış Neşet Ertaş Türkülerinden Yıldızlarla Buluşmaya.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, düzenleyeceği ramazan etkinliklerini koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyonlardan evlere ulaştıracak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan programda tiyatro, opera ve konserden oluşan 9 etkinlik ekranlarda olacak.
Bunlar arasında ilk defa sahnelenecek "Dahi Çocuk Mozart" ve yine ilk kez ekranlarda olacak "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Açılış Konseri" de yer alıyor.
Devlet Tiyatrolarının sezon oyunlarından Sönmez Atasoy'un "Bizim Yunus" adlı eseri ramazan ayının ilk etkinliği olacak.
Bakanlığın ramazan etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Dahi Çocuk Mozart" konseriyle devam edecek.
Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri" ise 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.
Yapımı 2020 yılında tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa ekranlara taşınacak
Etkinlikler, 17 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında, TRT 2, TRT Müzik ve NTV kanalları üzerinden takip edilebilecek.
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Ümraniye
|30
|44
|9. Tuzlaspor
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23