Ekranlar sanatla renklenecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, düzenleyeceği ramazan etkinliklerini koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyonlardan evlere ulaştıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan programda tiyatro, opera ve konserden oluşan 9 etkinlik ekranlarda olacak.

Bunlar arasında ilk defa sahnelenecek "Dahi Çocuk Mozart" ve yine ilk kez ekranlarda olacak "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Açılış Konseri" de yer alıyor.

Devlet Tiyatrolarının sezon oyunlarından Sönmez Atasoy'un "Bizim Yunus" adlı eseri ramazan ayının ilk etkinliği olacak.

Bakanlığın ramazan etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Dahi Çocuk Mozart" konseriyle devam edecek.

Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri" ise 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

Yapımı 2020 yılında tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa ekranlara taşınacak

Etkinlikler, 17 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında, TRT 2, TRT Müzik ve NTV kanalları üzerinden takip edilebilecek.