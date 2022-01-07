Elektrikli ısıtıcı evi yaktı
İstanbul Ataşehir'de elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 07.01.2022, 09:34 07.01.2022, 09:36
İddiaya göre, Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 3 katında yaşayan 91 yaşındaki Fatma Gülhan gece üşüyünce elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra uyudu.
Isıtıcının yere düşmesiyle evde eşyalar yanmaya başladı. Dairede yaşayanlar yangını fark ederek dumandan etkilenen yaşlı kadın ile kendilerini dışarı attı.
Yaşlı kadın dumandan etkilendi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen Fatma Gülhan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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