Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! iki lider anlaştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.