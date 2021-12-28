Erzincan'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin lira ceza
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yaban keçisi avlayan 3 kişiye 66 bin 176 lira cezası kesildi.
TÜRKİYE 28.12.2021, 15:22
Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Bağlar köyü kırsalında yaban keçisi avı yapıldığı ihbarını aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bölgeye giden av koruma ekipleri, avcıların vurduğu yaban keçisini buldu.
Ekipler, 3 avcıya 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten idari işlem yaparak, 66 bin 176 lira ceza kesti.
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