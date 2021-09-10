Erzincan Munzur Dağları terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın kökünü kazıdı.

Terör örgütlerine geçit vermeyen Mehmetçik sayesinde, birçok bölgeye yeniden huzur geldi.

Bu bölgelerden birisi olan, Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, terörden kurtarıldı.

Doğal güzellikleri ile herkesi etkileyen bölge, yaban hayvanları ile dikkati çekiyor.

MUNZUR DAĞI'NIN ETEKLERİNDE YABAN KEÇİLERİ OTLUYOR

Kurt, bozayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağları'nda nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri doğaya ayrı bir renk katıyor.

Dağ keçileri, Munzur Dağları'nın eteklerinde otlaklarda beslenirken objektiflere yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyaçlarını gideren keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.