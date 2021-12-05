Esenyurt'ta taksici kaçtı polis kovaladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşanan olayda ruhsatı iptal edilmiş şekilde çalışan bir taksiciyi trafik polisi durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan taksici kaçmaya başladı.

TAKSİCİ KAÇTI, POLİS KOVALADI

Ekipler ve taksici arasında dakikalarca süren kovalamaca ise bir sokak arasında son buldu.

Polis ekipleri kaçan taksiyi araçları ile çarparak durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Taksici gözaltına alınırken, aracı ise çekici yardımı ile kaldırıldı.