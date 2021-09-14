Esenyurt’ta, 5 yaşındaki çocuk aracın altında metrelerce sürüklendi

Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, annesi ile karşıya geçmekte olan 5 yaşındaki Hira, annesinin elini bırakarak hızla yola atladı.

O sırada seyir halinde olan bir araç, 5 yaşındaki Hira’ya çarparak altına aldı. Metrelerce sürüklenen çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile aracın altından çıkarıldı.

SÜRÜCÜ DARBEDİLMEK İSTENDİ

Otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Sürücü, küçük çocuğu alarak hastaneye götürdü.

Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“KAZALAR BU CADDENİN RUTİNİ HALİNE GELDİ”

Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkı olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz.”