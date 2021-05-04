Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerindegece yarısı meydana gelen olayda, ilçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Güven K, iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası 51 yaşındaki Nazım K'nin sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K, bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Güven K. ile babası arasında ses kayıtları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne 49 yaşındaki Münevver K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K, eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı. Nazım K, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

ANNE-OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver K'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne-oğul, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi.