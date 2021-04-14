Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akbulut'un aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibinin yapıldığını, 10 Nisan'dan itibaren tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Rektör Ünüvar, eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatı üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyen Ünüvar, "Sayın Akbulut, uzun yıllardır bizim hastamızdı, Ankara Üniversitesi olarak. Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren de önce Kalp Merkezi'mizde, 10 Nisan'dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu." bilgilerini verdi.

Akbulut'un bugün saat 14.00 dolayında hayatını kaybettiğini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insan üstü bir gayret sarf etti ama maalesef kaderin tecellisi. Bugün saat 14.00'te Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefatı bizleri derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Siyaset hayatımıza uzun yıllar TBMM Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş mütevazı kişiliği ile sevilmiş değerli siyasetçi Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla arayarak taziyelerini de iletti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, devlete önemli hizmetler vermiş, kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Şentop, "Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Kendisini daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Sizler başta olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "47'nci Hükümetin Başbakanı, TBMM eski başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yıldırım Akbulut kimdir?

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

2002'de TBMM'ye veda etti

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.