Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Erzincan'da 1935 yılında dünyaya gelen Akbulut, 86 yıllık hayatına başbakanlık, TBMM başkanlığı ve milletvekilliği ile uzun soluklu siyasi mücadele sığdırdı.

TÜRKİYE 14.04.2021, 18:58
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakan ve TBMM BaşkanıCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİKÜyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akbulut'un aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibinin yapıldığını, 10 Nisan'dan itibaren tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Rektör Ünüvar, eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatı üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyen Ünüvar, "Sayın Akbulut, uzun yıllardır bizim hastamızdı, Ankara Üniversitesi olarak. Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren de önce Kalp Merkezi'mizde, 10 Nisan'dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu." bilgilerini verdi.

Akbulut'un bugün saat 14.00 dolayında hayatını kaybettiğini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insan üstü bir gayret sarf etti ama maalesef kaderin tecellisi. Bugün saat 14.00'te Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefatı bizleri derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Siyaset hayatımıza uzun yıllar TBMM Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş mütevazı kişiliği ile sevilmiş değerli siyasetçi Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla arayarak taziyelerini de iletti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, devlete önemli hizmetler vermiş, kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Şentop, "Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Kendisini daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Sizler başta olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "47'nci Hükümetin Başbakanı, TBMM eski başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yıldırım Akbulut kimdir?

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

2002'de TBMM'ye veda etti

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.

#Yıldırım Akbulut
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 14 Nisan 2021
İmsak 04:27
Güneş 05:52
Öğle 12:38
İkindi 16:18
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 29 57
4. Altay 29 53
5. Altınordu 30 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23