Eskişehir'de sürücü bebek arabasına çarptı

Bir sürücünün, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına otomobiliyle çarparak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 15.09.2021, 09:54 15.09.2021, 11:15
Eskişehir'de sürücü bebek arabasına çarptı

Eskişehir’de Yücel Sokak üzerinde trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti.

Kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Anne, olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise anne ve çocukla ilgilenmek üzere yanlarına gitti.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

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