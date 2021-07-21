Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu
Antalya'da kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için hazırlanan gencin planı, olayın gerçekleştiği yerden tanıdıklarının geçmesi ile kısa süreliğine bozuldu. Arkadaşlarının çektiği telefon kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi'nde kız arkadaşı Burcu Turgut'a evlenme teklifi etmek için hazırlanan Batuhan Kulaberoğlu'nun planı, kısa süreliğine teklifi edeceği yerden geçen tanıdıkları yüzünden bozuldu.
ARKADAŞINI GÖRDÜ, ROMANTİZM BOZULDU
Yüzüğü çıkartıp dizlerinin üzerine çöken genç, kız arkadaşına tam yüzüğü uzatacakken olay yerinden kız arkadaşının bir tanıdığı geçti. Genç kız tanıdığına yönelerek "Dünya çok küçük" dediği esnada bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, genç kızı uyararak yüzüğü görmesini sağladı.
İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ
Erkek arkadaşına dönerek evlilik teklifi aldığını anlayan Turgut, duygu dolu anlar yaşadı. Rötara uğrayan evlilik teklifinde Kulaberoğlu, kız arkadaşından 'evet' cevabını aldı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan evlilik teklifinin komik görüntüleri, izleyenleri güldürdü.
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