Faciadan dönüldü! Anne ve kızı çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Güngören'de 3 katlı binanın balkonu aninden çöktü. Şans eseri olay sonucu kimse yara almazken, bir anne ve çocuğunun balkonun altından saniyeler önce geçtiği anlar kameraya yansıdı.
Saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Balkonun çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme için çalışma başlattı.
BALKONDA ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU
Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bina tedbir amaçlı zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak kapısına mühür vuruldu. Binadaki balkon çökmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
SANİYELER ÖNCE KÜÇÜK ÇOCUK BALKONUN ALTINDAN GEÇTİ
Yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Çökmeden saniyeler önce anne ve küçük çocuğu balkon altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güngören'de balkondaki çökme anı ise çevrede bulunan bir iş yerinen güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:07
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30