Faciadan dönüldü! Anne ve kızı çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Balkonun çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme için çalışma başlattı.

BALKONDA ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bina tedbir amaçlı zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak kapısına mühür vuruldu. Binadaki balkon çökmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

SANİYELER ÖNCE KÜÇÜK ÇOCUK BALKONUN ALTINDAN GEÇTİ

Yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Çökmeden saniyeler önce anne ve küçük çocuğu balkon altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güngören'de balkondaki çökme anı ise çevrede bulunan bir iş yerinen güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.