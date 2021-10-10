Fahrettin Koca, vakaların en çok arttığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül -1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "25 Eylül - 1 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

"Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız"

25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.

Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi.