Fareler yolu bastı! Görüntüler Türkiye'den!
Aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek arayan fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.
TÜRKİYE 07.04.2021, 11:38 07.04.2021, 11:47
Şehir merkezinde aç kalan fareler yol bastı. İstanbul - Tekirdağ çevre yolunda asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.
Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi.
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