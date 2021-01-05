FETÖ'nin askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı!
Ankara'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı
TÜRKİYE 05.01.2021, 09:13 05.01.2021, 11:33
Ankara'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapısı deşifre edildi.
FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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