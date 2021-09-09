Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE 09.09.2021, 11:03 09.09.2021, 13:41
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından terörle mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" denilen açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

#SURIYE #Fırat Kalkanı #Türk #AksuTV #AksuTVHaber
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