Galata Köprüsü'nden gemiye atladı
Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokan Yunus Emre Özer bu kez Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 12:03
Yunus Emre Özer beğeni için çektiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor.
Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.
O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor.
Görevliler tarafından farkedilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor.
Görevliler gence tepki gösteriyor.
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