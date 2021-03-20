Gayrimenkul fiyatları düşüşe geçti!
Pandemi döneminde fiyatları tavan gayrimenkul fiyatları düşüş yaşamaya başladı.
TÜRKİYE 20.03.2021, 15:53 20.03.2021, 17:36
Ev, iş yeri ve ofis fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşların alım gücü düştü.
Gayrimenkule rağbet olmayınca fiyatlarıda bi hayli düşüş yaşadı.
Gayrimenkul fiyatlarını ise işin uzmanı Doğru Fiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan Aksu Haber’e değerlendirdi.
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