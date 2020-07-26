Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 422 iş yerinde denetimlerde bulundu.