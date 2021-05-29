Geceleri avlanan 20 santimlik etçil çekirge!
Tarlada görülen ve yengeç sanılan canlının 20 santim uzunluğundaki etçil çekirge olduğu öğrenildi. Geceleri avlanan etçil çekirgelerin, yiyecek bulamamaları nedeniyle yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı belirtildi.
TÜRKİYE 29.05.2021, 14:37
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Gerçüş ilçesinde yaşayan Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu. Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.
GECELERİ AVLANIYOR
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi. Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor" ifadesini kullandı.
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