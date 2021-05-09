Gelin, görümce balkondan düştü!

Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö.'nün Ankara’nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti.

Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızlıca balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“GELİN VE KIZIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK”

Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti.

Akgül, "Gelin ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu." dedi.