Genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye yine bir kadın cinayeti ile sarsıldı.

Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı'dan ayrılmak istedi.

Apartta bulunan çiftin giderek alevlenen tartışmasında Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını ilk önce yüzünden sonra da boğazından bıçakladı.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Genç kadını ağır yaralayan Furkan Zıbıncı, otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Bağırışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kanlar içerisinde bulduğu genç kadının, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kız arkadaşını bıçakladıktan sonra evden kaçan Furkan Zıbıncı ise cadde üzerinde aracının durdurulması sonucu yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce yakalanan katil zanlısı, gözaltına alındı.

Sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülen Zıbıncı'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.