Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçtı 1 hafta sonra farketti
Şanlıurfa'da basur hastası olan bir vatandaş, uzun süreden bu yana acısını çektiği hastalık nedeniyle hacamat yöntemine başvurdu. İddialara göre hacamat sırasında yağlı bardak, şahsın anüs bölgesine kaçtı. Talihsiz vatandaşın durumu bir hafta sonra fark ettiği öğrenildi.
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Uzun süreden bu yana basur sorunuyla boğuşan bir vatandaş, acılarının çekilmez hal almasının ardından geleneksel tedavi yöntemleri arasında araştırmalar yapmaya başladı.
Bir süre sonra hem çevresinden hem de akrabalarından aldığı tavsiye ile hacamat yaptırmaya karar verdi. İddialara göre vatandaşın tedavi için hacamat yaptırdığı sırada yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.
1 HAFTA SONRA HASTANEYE BAŞVURMASIYLA ORTAYA ÇIKTI
Hacamat tedavisinin ardından 1 hafta geçtikten sonra anüs bölgesinde rahatsızlık hisseden vatandaş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı.
AMELİYATTAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ
Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti.
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