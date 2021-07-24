Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."