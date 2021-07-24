Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi...
Hakkari'de iki ayrı operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla bizzat emniyet güçlerini tebrik etti.
TÜRKİYE 24.07.2021, 10:27 24.07.2021, 11:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.
BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
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