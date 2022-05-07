Haliç Tersanesi’nde yangın
Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TÜRKİYE 07.05.2022, 19:51
Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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