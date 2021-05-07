Hastalar randevu alarak hizmet alabilirler!
Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi tam kapanma döneminde de hizmet vermeye devam ediyor.
TÜRKİYE 07.05.2021, 15:32
Hastaların tam kapanma sürecinde de hizmet alacağı Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi hastalarına randevu oluşturarak hizmet ediyor.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kıran bu süreçte de hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
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