Hastalar randevu alarak hizmet alabilirler!

Hastaların tam kapanma sürecinde de hizmet alacağı Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi hastalarına randevu oluşturarak hizmet ediyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kıran bu süreçte de hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.