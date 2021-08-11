Hastanın çocuğu sanıldı, hırsız çıktı!

Dün İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki özel bir sağlık kliniğine gelen kimliği belirsiz 10-12 yaşlarındaki çocuk, etrafı kolladı.

Daha sonra küçük çocuk, koltuk üzerindeki hastanın çantasını karıştırmaya başladı.

Bir şey bulamayınca kliniğin bilgisayar masasını yokladı.

KAN ALAN HEMŞİRENİN TELEFONUNU ÇALDI

Burada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra acil müdahale odasını gözlemeye başladı. Hemşirenin kan aldığını gören ‘çocuk hırsız’, hemşerinin yeleğinin cebinde olan telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Kaşla göz arasındaki rahat tavırlarıyla hırsızlık yapan 10-12 yaşındaki çocuk, pes dedirtti.

HEMŞİRE ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefonunun cebinde olmadığını fark eden Suzan isimli hemşire, güvenlik kamerasını inceledikten sonra çalındığını fark etti. Hemşire daha sonra polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

"HASTANIN ÇOCUĞU ZANNEDİYORUZ"

Çocuk yaşındaki bir kişinin hırsızlık yaptığına çok şaşırdığını anlatan klinik çalışanı Aysun Yıldırım, “İçeride hastalarla ilgilenirken, 10-11 yaşlarında bir çocuk hiç sıkılmadan, hastanın çantasını önce karıştırıyor. İçinde bir şey bulamayınca acil kısmındaki içeriyi gözlüyor. Bakıyor, ediyor biz de hastanın çocuğu zannediyoruz. O sırada hemşire arkadaş hastadan kan alırken, arkasından cebinden telefonu alıyor. Hiçbir şey olmadan çekip gidiyor. Sonrasında polis geldi, hesaplarınızı kapatın dedi, bulunamaz dediler. Arkadaş karakola gidip, şikayette bulundu.” dedi.