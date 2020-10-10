Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. ​​​​​​ Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

"Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı"

Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu." ifadesini kullandı.

"Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım"

Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansınız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım."

İskenderun ilçesindeki filtre fabrikası zarar gören Zeki Dokuma da işletmesinde zarar oluştuğunu kaydetti.