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Hırsız kovalarken dükkanını emanet ettiği müşteri de hırsız çıktı!

Soyulan iş yerinin sahibi hırsızı kovalamak için dükkandan çıktığı sırada bir müşteriye güvendi. İş yeri sahibinin güvendiği müşteri de ikinci hırsızlığı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE 03.12.2021, 13:00
Hırsız kovalarken dükkanını emanet ettiği müşteri de hırsız çıktı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı.

Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı.

DİĞER MÜŞTERİ DE TELEFON ÇALIP KAÇTI

Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşine vererek dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.

DÜKKANINA HIRSIZLAR DADANDI

Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"HIRSIZLIK, MEMLEKETİMİZDE TERÖR GİBİ OLDU"

Hırsızlıklardan dert yanan Muhittin Ateş, yetkililerin caydırıcı ceza getirmesi ve hırsızlık olaylarında uzlaşma kararlarının kaldırılmasını istediklerini belirterek hırsızlığın Diyarbakır’da terör haline geldiğini vurguladı. Ateş, "Sabah saatlerinde dükkanı daha yeni açmıştım, hırsızın biri müşteri gibi davranıp telefon almak istediğini söyledi. 3 tane telefon verdim kurcaladı, kamera çekimlerine bakıyordu. O kamera özelliklerine bakarken başka bir müşteri geldi, o ise tamir için geldiğini söyledi, fiyat konuşurken telefonlara bakan şahıs kaçtı. Ben onun peşine verirken tamire gelen diğer şahıs da başka bir telefonu alıp kaçtı. 3 tane telefonum dün gitti, aynı anda hırsızlık oldu, iki olay üst üste yaşandı. Son birkaç yıldır hırsızlarla uğraşıyorum, memleketimizde hırsızlık artık terör gibi olmuştur, bir yasa çıkartılarak ağır ceza verilmesi gerekir. Adliyede hırsızlıklarla ilgili uzlaşma kurulunun kaldırılması gerekir, bize anlaşır mısınız diye soruyorlar ben anlaşırsam yarın başkasının canı yanacak. Hırsızların biri yakalandı, 10 bin TL zararım var. İlki yakalandı iki telefon götüren kendisi hırsızlıktan sabıkalı, tespit edilmişti, ikincisi henüz bulunmadı, bulmaya çalışıyorlar." dedi.

#hırsız #Diyarbakır #bağlar
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