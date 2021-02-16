Hollanda devi Ajax, Altay Bayındır'ı transfer etmek için yakından izliyor

Hollanda Ligi'nin köklü ekiplerinden Ajax'ın 24 yaşındaki kalecisi Onana doping testini geçemediği gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası almıştı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda ekibi bu olaydan sonra Fenerbahçe'nin genç file bekçisini yakın takibe aldı.

2020/21 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda kurtarışlarıyla skora doğrudan etki eden genç kaleci sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden biri oldu. Ajax, Altay'ın yüksek performansını sezon sonuna kadar devam ettirmesi halinde Fenerbahçe'ye iyi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansıyla Avrupa'nın diğer devlerinin de radarına girdi. Premier Lig'in altı büyük takımından biri olan Londra ekibi Tottenham, genç file bekçiye ilgi duyan kulüplerden. Süper Lig'den kadrosuna kattığı Türk futbolcularla Ligue 1'de lider durumda olan Lille ve Bundesliga ekiplerinden Schalke ile Werder Bremen de başarılı kaleciyi takip eden kulüpler arasında yer alıyor.