Husumetlisi pastane önünde öldürdü
Bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ölen kişi ve cinayet şüphelisi arasında daha önceden de husumet bulunduğu öğrenildi.
Dün akşam İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık Zeytinlik Mahallesi’ndeki bir pastanenin önüne gelen Şahin Kılıç (33), art arda silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekerlekli sandalyedeyken vuruldu
Bölgeye gelen ekipler, başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan ve baş ile göğüs bölgesinden yaralanan Şahin Kılıç’a olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.
Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Katil, çatı katında saklanırken yakalandı
Öte yandan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleşen silahlı saldırı sonucu olayın şüphelisi Ö.E’yi (22) tespit etti.
Şahsın Gölcük Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler, hemen bir operasyon düzenledi.
Şüpheli, binanın 5’inci katında bulunan çatı katı kısmında saklanırken yakalandı.
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