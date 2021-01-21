Huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü
Saat 15.50 civarında bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, Harkov kentinde saat 15.00 civarında bir huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 15 kişinin öldüğü, 9 kişinin kurtarılıp hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Türkiye'den başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Harkov şehrinde bir huzurevinde hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerini iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
"Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dilendi.
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