“İbrahim Toru Yılın Anadolu Kanalı” Ödülü Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e takdim edildi

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bugüne 14 yıldır Kahramanmaraş’ın tek, yurdun lider kuruluşlarından biri olmayı başaran Aksu TV, yerli ve milli duruşu ile birlikte kaliteli ve güvenilir yayın hayatında Genel Müdür Cüneyt Beyit ile bir kez daha ödüle layık görülerek başarıları takdir edildi. Ödül bu kez devletin zirvesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği ile kendisinin elinden Genel Müdürümüz Cüneyt Beyit’e takdim edildi.

Aksu TV adına ‘İbrahim Toru Yılın Anadolu Kanalı’ Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alan Beyit, ekip arkadaşlarımla birlikte severek ve inanarak yürüdüğümüz bu yolda çalışmalarımızın devletimizin zirvesinde takdir görmesi başta şahsım olmak üzere kurumum adına da büyük bir gurur ve sevinç vesilesi olmuştur. Biz hep önce şehrimizin sonra ülkemizin ve milletimizin gelişimi, güçlü olması ve kalkınması adına medya ayağında üzerimize düşen her görevi hakkı ile yerine getirmeye çalıştık, bundan sonra da aynı aşk ve sevgiyle bu düsturda yürümeye devam edeceğiz. Ödülü bizlere takdim eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere ödüle bizleri bu ödüle layık gören AYD Genel Başkanı Sinan Burhan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan bu yılki ödülleri de Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törendeki konuşmasında Yerel Medya’nın önemine vurgu yaparak güçlü bir demokrasinin vazgeçilmez unsuru medya temsilcileri gazetecilerimizdir. Bu görevleri dürüst ve ahlaklı bir şekilde ifa eden, bu minvalde ödüle layık görülen tüm basın camiamızı tebrik ediyor, kutluyorum dedi.

Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar İSE şöyle:

1 YILIN ANKARA TEMSİLCİSİ - ZAFER ŞAHİN- KANAL D

2 YILIN KÖŞE YAZARI- ABDULKADİR SELVİ- HÜRRİYET GAZETESİ

3 YILIN GAZETECİSİ- BATUHAN YAŞAR - İHLAS MEDYA

4 YILIN HABER AJANSI- ANADOLU AJANSI -

5 YILIN İNTERNET GAZETESİ- SÜPER HABER TV -

6 YILIN TELEVİZYON PROGRAMI- MESUT YAR- STARTV

7 AHMET KEKEÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- FATMANUR KEKEÇ

8 FERHAT KOÇ ÖZEL ÖDÜLÜ- MİLLİ GAZETE



İBRAHİM TORU YEREL MEDYA ÖZEL ÖDÜLLERİ

9 ÇAYTV- RİZE - HASAN YAVUZ BAKIR

10 UZAY HABER - DİYARBAKIR - ÖMER BÜYÜTİMUR

11 TV’DEN- AYDIN - EMİN AYDIN

12 AKSU TV- KAHRAMANMARAŞ - CÜNEYT BEYİT

13 YILIN YEREL İNTERNET SİTESİ- KON HABER - YAŞAR TOY

14 YILIN YEREL İNTERNET TELEVİZYONUI MARDİN LİFE - MARDİN - KADİR ÜRÜNDÜ

15 YILIN TV YORUMCUSU- EMİN PAZARCI-AKŞAM GAZETESİ

16 YILIN TV YÖNETİCİSİ- ZEKERİYA KARAMAN - KANAL 7

17 YILIN ARAŞTIRMACI GAZETECİSİ- MURAT ALAN- YENİ AKİT GAZETESİ

18 YILIN HABER ARAŞTIRMA EKİBİ- KENAN KIRAN- ABDURRAHMAN ŞİMŞEK SABAH GAZETESİ

19 YILIN İNTERNET SİTESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ- ERSİN ÇELİK YENİ ŞAFAK

20 YILIN YEREL GAZETESİ VİTRİN HABER- SİNOP- SERHAT ÖZŞAHİN

21 YILIN MUHABİRİ- LAMİA AYHAN- A HABER

22 MARKAR ESEYAN ÖZEL ÖDÜLÜ- NERGİZ ERDİK

23 YILIN GAZETESİ- TÜRKGÜN – MEHMET MÜFTÜOĞLU

24 YILIN DİZİSİ- BÜYÜK SELÇUKLU UYANIŞ- TRT1

25 YILIN TELEVİZYON KANALI- TRT2 BELGESEL- MEHMET ZAHİT SOBACI- TRT GENEL MÜDÜRÜ

26 YILIN DİJİTAL MEDYASI- GZT – DOĞUKAN GEZER

27 YILIN EN İYİ KİTABI - HİLAL KAPLAN - AİLENİN ADI YOK

ANADOLUYA RUH VERENLER

28 HİLMİ KURTULMUŞ- FATİH YAYINEVİ- FATİH KURTULMUŞ

29 FAHRETTİN ALTUN- İLETİŞİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İLE YENİ BİR VİZYON GELİŞTİRMESİ

30 BAYRAKTAR İHA- ÖZDEMİR BAYRAKTAR- MİLLİ SANAYİYE KATKILARINDAN DOLAYI