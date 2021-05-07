İçişleri'nden çalışma izni görev belgesi kararı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

TÜRKİYE 07.05.2021, 14:43
İçişleri'nden çalışma izni görev belgesi kararı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması”konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. 

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden  bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği  ve  muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi. 

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Çalışma izin belgesi E-Devlet ekranı aracılığıyla alınıyor. E devlet ekranı üzerinden alınabilen çalışma izin belgesi için öncelikle E-Devlet giriş şifresi almak gerekiyor.

Şifreniz yoksa e-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekiyor. Bu ekrandan sonra sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.

#İçişleri Bakanlığı #çalışma izni görev belgesi
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