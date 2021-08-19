İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

İstanbul Kartal'da İETT otobüsü, yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletliye çarptı.

TÜRKİYE 19.08.2021, 11:55
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

Kartal'daki kaza saat 08.00 sıralarında Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.

Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. 

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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