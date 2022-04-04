Iğdır'da, genci bayıltıp başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Y.P.’yi (18) darbedip başını ezmeye çalışan 7 kişinin görüntüleri üzerine harekete geçti.

Olayın, çarşamba günü İrfan Caddesi’ndeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirlendi.

1 KİŞİNİN ARANDIĞI BELİRTİLDİ

Kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin 1 kişinin de arandığı belirtildi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Dövülen Y.P.’nin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Y.P.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.