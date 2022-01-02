İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana’nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.01.2022, 20:14
Alınan bilgiye göre, Muhammed Bulduklar yönetimindeki 01 D 9093 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde Haluk Sevdi'nin kullandığı 01 BY 275 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Bulduklar ile araçta bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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