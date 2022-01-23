İlk karnesini, şehit düşen babasının mezarına götürdü
6 yıl önce PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç’in hiç görmediği kızı Elif Ennur, ilk karnesiyle babasının mezarını ziyaret etti.
TÜRKİYE 23.01.2022, 11:38
Şırnak-Van kara yolu üzerinde, 27 Eylül 2016'da Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit oldu.
Şehit Özdinç ardında, 17 günlük evli olduğu hamile eşi Funda Özdinç’i bıraktı.
Funda Özdinç, 9 ay sonra kızı Elif Ennur'u dünyaya getirdi.
BABASINI ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ
Bugün 5 yaşında olan Elif Ennur, ilk karnesini hiç görmediği babasının mezarına getirdi.
Karnesini gösteren Ennur, babasını çok sevdiğini söyledi. Yaşanan anlar, mezar başındaki yakınlarını duygulandırdı.
BABASININ FOTOĞRAFINI ÖPÜP SEVDİ
Elif Ennur, babasını çok özlediğini, aldığı ilk karnesini babası göremediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Elif Ennur, babasının kabristandaki fotoğrafını öpüp sevdi.
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