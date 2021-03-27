İlkbaharda yağan kar, kışı aratmıyor

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Ayrıca, kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da da kar yaşamı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.

Sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İki gündür aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Ağrı'da da kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek, ekiplerin 13 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.