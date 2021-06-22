İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını Twitter'dan paylaştı.

Açıklanan haritaya göre, 12-18 Haziran arasında en çok vaka görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 19,35'iken,bu hafta 17,29 oldu.



3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

"VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL, AŞI İLE BİTECEK"

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.