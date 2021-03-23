İncirlik'teki nükleer bombalarla ilgili flaş gelişme

merikan Bilim Adamları Federasyonundan (FAS) Hans Kristensen ve Matt Korda, ABD nükleer kuvvetlerinin durumuna ilişkin hazırlanan son dakika raporunda, Avrupa'daki B61 nükleer yer çekim bombası sayısının 150'den 100'e azaltıldığını belirtti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI ABD yönetimi, Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının sayısında değişikliğe gidip gitmediğini henüz resmi olarak açıklamadı.

RUS YETKİLİ: DEĞİŞİKLİK YAPILDIYSA BU BİLDİRİLMELİ

Rusya'nın her zaman ABD'nin nükleer silahlarını Avrupa'dan çekmesini talep ettiğini anımsatan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya devlet kuruluşlarındaki kaynaklar, ABD veya NATO'nun kapalı kanallar kullanarak Avrupa'daki nükleer cephaneliğin sayısının azaltıldığını bildirmediğini kaydetti. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, "Eğer sayı değiştiyse bu değişiklik, bombaların hassasiyeti ve işlevselliği iyileştirmeye yönelik modernizasyonuyla ilgili olabilir" dedi.

"NÜKLEER BOMBALAR İNCİRLİK'TEN SESSİZCE ÇIKARILDI"

FAS'ın verilerine göre, bombaların büyük kısmı -yaklaşık 50 tanesi- İncirlik'te bulunuyordu, fakat rapora göre, en az 30'u buradan çıkarıldı. Bunun, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve İncirlik üssüne erişimin engellenme olasılığı nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Darbeyi izleyen olayların ardından ABD'nin silah tahliyesini görüşmeye başladığı, ama bir kısmını tahliye ettiğini açıklamadığı ifade edilirken, Hans Kristensen, Kommersant'a yaptığı açıklamada, "Bu tür şeyler her zaman sessizce yapılır" yorumunu yaptı.

Alman medyası geçen yıl, Büchel üssündeki Amerikan bombalarının bir kısmının yeni modifikasyon olan B61-12 ile değiştirildiğini bildirmişti.