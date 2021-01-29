İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye' de!

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Toplantının ardından ise iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi

İran’a ABD tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi

Çavuşoğlu, geçen hafta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcinin durumuyla da ilgili açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Türkiye - İran ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa sürede İran'a beklediklerini. Yakında net bir tarih oluşturacaklarını söyledi