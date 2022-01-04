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İstanbul'da çocuğunun yanında darbedildi

Boşanmak üzere olduğu kocası tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde restoranda şiddete maruz kalan kadın, saldırganın cezalandırılmasını istedi.

TÜRKİYE 04.01.2022, 19:54
İstanbul'da çocuğunun yanında darbedildi

İstanbul'da yaşayan ve 8 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Elif Dağatar, 6 yaşındaki çocuğunu görmek için eşi Ertuğrul T. ile alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Ertuğrul T., bir süre sonra Elif Dağatar’a hakaret etmeye başladı.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE EŞİNDEN DAYAK YEDİ

Duyduğu hakaretler üzerine Ertuğrul T.’nin yüzüne su atan Elif Dağatar, acımasız şekilde çocuğunun yanında dövüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan dayak anlarını sosyal medyadan paylaşan Dağatar, yardım istedi.

"TAHRİK EDİCİ SÖZLER SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Başından geçen olayı anlatan Elif Dağatar, “Oğlum babasıyla birlikte kalıyor. Eşim, oğlumu göstereceğini söyleyerek beni alışveriş merkezine çağırdı. Yanına gittik. Oturdum. Oğlumla oyunlar oynadık. Babası sürekli tahrik edecek kelimeler söylüyordu. Olabildiğince cevap vermemeye çalışıyordum. Uzun zamandır oğlumu görmüyorum.

"OĞLUMU GÖTÜRMEK İSTEDİ VERMEYİNCE KÜFRETTİ"

Oğlumu görmüşken tadını çıkarmaya çalıştım. Hakaret ederek masadan kalkarak üzerime gelmeye başladı. Oğluma elini uzattı. ‘Haydi gidiyoruz. Bu kadar gördüğün yeter’ dedi. 15 dakika olmuştu. Oğlumu kendime doğru çektim. Vermek istemedim. Sonra yanına doğru aldı. Bana küfretti. Ben de bir bardak suyu yüzünü fırlattım.” dedi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİTTİ"

Şiddet mağduru Dağatar, “Çocuğu arkasına aldıktan sonra hızlıca vurmaya başlıyor. Defalarca vuruyor. Kalkmama izin vermiyor. Kalksam kendimi koruyacağım belki ama sonra insanlar araya girdi. Şikayetçi oldum. Polis çağırdım. Darp raporu aldım. Karakola geldim. Orada da bize saldırmaya çalıştı. Polisler araya girdi. Sonra ifade verdi. Elini kolunu sallayarak gitti.” diye konuştu.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR, ALLAH'A EMANET YAŞIYORUM"

Boşanmaya karar verdikten sonra sürekli tehdit edildiğini söyleyen Dağatar, “Bir önceki uzaklaştırma ihlalini yaptığında evimizden çıkarken yakaladım. Onda da ‘Bir dahaki geldiğimde seni öldüreceğim. Bu böyle bitmeyecek’ dedi. Yine gittim, şikayetçi oldum. Hiçbir şekilde ne zorlama hapsi ne de başka bir şey almadığı için ‘Nasılsa bana bir şey olmaz, seni bir kağıt parçası mı koruyacak’ diyordu. Dediği gibi de yaptı. Bir kağıt parçası beni koruyamadı.” ifadelerini kullandı.

Dün tekrar polise ifade verdiğini söyleyen Dağatar, “Hiçbir önlem alınmıyor. Şu an çıkıp gelse bana istediğini yapabilir. Sonuç itibariyle kadınım. Ben o anda kendimi korumak için zarar verdim. O zaman ne olacak? Bu sefer ben içerideyim. Ben öldüm gittim. Çocuğum annesiz kaldı. Annem ve babam evlatsız kaldı. Ben bu hayattan silindim. Hiçbir şekilde önlem yok. İstediği zaman buraya geliyor. Uzaklaştırması varken de geliyordu. Bir sonuç alamıyoruz. Allah’a emanet yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMA DA ŞİDDET UYGULAYABİLİR, VELAYETİNİ İSTİYORUM"

Günlük yaşamında sürekli saldırı korkusu yaşadığını anlatan Dağatar, “Arkanızdan ufak bir ses gelse dönüyorsunuz. Birisi arabayla hızlıca yanınızdan geçse içindeki o muydu, onun tanıdığı mıydı, bir şey mi yapacaktı diye düşünüyorsunuz. Gece kapının çalsa tedirgin açıyorsunuz. Hiçbir sosyal hayatınız olmuyor. Evden işe kardeşimle gidiyorum. Bir an önce ceza almasını istiyorum. Ceza alırsa belki caydırıcı olabilir. Çocuğumu göremiyorum. Öfke kontrolü olmayan bir adam. Ona şiddet uygulamayacağının garantisi yok. Çocuğumun velayetini ve babasının ceza almasını istiyorum.” dedi.

"BOĞAZI KESİLEN ANNELERDEN OLABİLİRİM"

Evliliğim boyunca hep darbedildiğini söyleyen Dağatar, “Bu son olmayacak. Üzerime iftira atmaya devam edecek. Bir şekilde örtbas etti. Artık herkes gerçek yüzünü gördü. Kamerada bana vuruşu çok net. Bir hayvan bir hayvana o kadar sert vurmuyordur. O kadar gözü dönmemiştir. Bir sonraki hamlesinde belki boğazı kesilen anneler gibi olacağım. Çocuğumun önünde belki öyle olacağım. Gözü döndüğünde neler yapabileceğini bilmiyorum.” diye konuştu.

#İstanbul #Boşanmak
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