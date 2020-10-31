İstanbul'da çöp konteynerinde patlama
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama meydana geldi.
TÜRKİYE 31.10.2020, 21:12
Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.
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