İstanbul'da eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü.

Tarım yapılan alana düşen uçağın burnu, toprağa saplandı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uçak saplandığı noktadan çıkarıldı.

Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı.

Canlı yayınına bağlanan Mehmet Mert isimli görgü tanığı, "Uçağın havadayken sağa doğru kaydığını gördüm. Suya mı düştü, karaya mı düştü görmemiştim. Havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm." dedi.