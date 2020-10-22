İstanbul'da eğitim uçağı düştü
İstanbul'da Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıyor.
TÜRKİYE 22.10.2020, 11:19 22.10.2020, 11:44
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü.
Tarım yapılan alana düşen uçağın burnu, toprağa saplandı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uçak saplandığı noktadan çıkarıldı.
Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı.
Canlı yayınına bağlanan Mehmet Mert isimli görgü tanığı, "Uçağın havadayken sağa doğru kaydığını gördüm. Suya mı düştü, karaya mı düştü görmemiştim. Havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm." dedi.
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