İstanbul'da kadın yolcu minibüs şoförüne tokat attı

İstanbul'da Pendik istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü Mustafa Tekin ile Kaynarca’da aldığı kadın yolcu tarafından 'Yanlış yola girdin' sözlü tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Araya girmek isteyen diğer yolcularla da sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çantasıyla saldırdı.

ŞOFÖRE ADETA WILL SMITH TOKADI ATTI

Minibüs şoförünün kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin’e ise tokat attı.

"YANLIŞ YERE GİTMİYORUZ' DEDİM, AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SÖYLEDİ"

O anları anlatan minibüs şoförü Mustafa Tekin, "Yolcu Kaynarca üst geçitten bindi. 'Pendik merkeze gidiyor mu' dedi. Ben de 'gidiyor' dedim. O arada bir erkek daha bindi, 'Pendik’e gidiyor, ben de oraya gidiyorum' dedi. Kaynarca’da Pendik’e doğru gelirken başladı konuşmaya 'Diğer minibüsçüler beni yanlış yerde indiriyorlar, bunlar nasıl bir şoför' dedi. Ben de, 'Herkesi bir katmayın hanımefendi, ben onlardan değilim' dedim. Başladı kıyameti koparmaya ‘sen de beni yanlış yere götürüyorsun' dedi. Ben de, 'Hanımefendi Pendik’e gidiyoruz, yanlış yere gitmiyoruz' dedim. Ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Pendik girişinde 'arabadan aşağıya iner misiniz, ben sizi Pendik’e götürmüyorum' dedim.

"KAFAMI ÇEVİRMESEM GÖZÜME VURUYORDU"

Yine küfürler etmeye başladı. Arkadan bir yolcu geldi. 'Şoförün başını ağrıttın yeter, adam yalan konuşmuyor, zaten geldik' dedi. Döndü buradan fırlayarak çocuğun yüzünü tırnakladı. O arada bir de çantayla vurdu. Kavga etmeyin dedim. Arkadan bir ses duydum. Kafamı bir çevirdim bu sefer burada bana vurmaya kalktı. Ben kafamı çevirmesem gözüme vuruyordu. Yolda gelirken seyir halindeydik. Ben de sesimi yükseltince bana yumruk atmaya kalktı. Ondan sonra da gitti arkadaki yolcularla kavga etmeye başladı. Her şey kamerada da belli zaten. Sonra durağa geldim Yumruğu nasıl tarif edeyim, Mike Tyson yumruğu attı. Bende şu an bir şey yok ama başım ağrıyor. Darp raporu aldım." dedi.

"ŞOFÖRLERE YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR"

Pendik Minibüscüler Dernek Başkanı Erkan Dakoğlu, "Görüntüleri izledikten sonra bu görüntünün ne bir kadına ne de bir erkeğe yakışmadığını gördük. Şükürler olsun ki hiçbir yolcunun burnu kanamadı. Ama hiç kimseye yakışmayacak görüntüler. Sonuçta şoförler de sabah evine ekmek götürmek için yola çıkıyor. Bu hanımefendiyi kınıyoruz. Minibüs camiasına, şoförlere yapılmış bir hakarettir." ifadelerini kullandı.