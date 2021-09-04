İstanbul'da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alkollü sürücü kazaya sebep oldu.

TEM otoyolu mevkiinde alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3’ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3’ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLENİN YAKINLARINDAN DAYAK YEDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu söylenen Sönmez Karaca’ya saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca’yı polis ekipleri araya girerek kurtardı. Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.