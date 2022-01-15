İstanbul'da minibüsü yakıp kaçtılar
Avcılar'da 3 kişi minibüsü ateşe verdi. Şüpheliler, kaçarken alev alev yanan minibüs hurdaya döndü. O anlar kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 15.01.2022, 21:16
İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent mahallesinde boş arsada bulunan ve kullanılmadığı öğrenilen minibüsün yanına saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi geldi.
ATEŞE VERİP KAÇTILAR
Şüpheliler, kısa süre sonra minibüsü ateşe verdi. Şüpheliler buradan kaçarken, mahalle sakinleri, toprak ve su atarak minibüsü söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minübüs hurdaya döndü.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Minibüsün yakılması ve mahallelinin söndürmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.
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