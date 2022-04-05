İstanbul'daki Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul'da annesi tarafından terk edilen 3 aylık Nisa bebekten acı haber geldi.

Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, geçtiğimiz günlerde boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitmişti.

Yakın zamanda anne olan sağlıkçı Büşra Durmaz, karnı aç olan bebeğe süt vermişti.

İSMİNİ KENDİ KOYDU

Ertesi gün ise hastaneye gidip bebeğe kendi çocuğunun kıyafetlerinden götüren Durmaz, istek üzerine ailesine ulaşılamayan bebeğe kızının ismi olan Nisa Mihriban adını verdi.

NİSA'YA YAZDIĞI MEKTUP

Durmaz, minik Nisa'nın büyüdüğünde kendisinin nasıl bulunduğunu öğrenmesi için bir mektup yazmıştı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sen hepimizin hayatına güneş gibi doğduğun için Marmara'nın o güzel çocuk hemşireleri göbek adına 'Güneş' dediler. Bu hikayemizin başlangıcı biliyorum muhakkak yeniden karşılaşacağız. Hayat sana adil davranmamış olabilir ama sen kendi hayatına adil davranırsın. Dört kol ile sımsıkı sarılı ve hak ettiğin iyi yaşamı kendi ellerinle inşa edersin."

MİNİK NİSA KURTARILAMADI

Durmaz'ın sahiplendiği ve büyüdüğünde nasıl bulunduğunu öğrenmesi için mektup yazdığı 3 aylık bebeğin sağlık durumu sağlık durumu kötüye gitti.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nisa bebeğin, sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

ÖZ ANNESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Nisa bebeğin annesi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanmıştı.

Bebeğini terk eden Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNESİNİN BEBEĞİNİ TERK ETTİ ANLAR

Gözaltına alınan Anne Ebru S.’nin minik Nisa'yı terk ettiği ve oradan kaçtığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ebru S., bebeğini metro istasyonunda taşıyor ve istasyondan çıkıyor. Ardından Ebru S., bebeğini bırakacağı yere yakın bir yerde taksiden iniyor.

Ebru S. bebeğini bir sokağın ortasında bırakıyor ve bindiği araç ile oradan uzaklaşıyor.